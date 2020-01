Angelina Jolie (44) gönnt sich mal wieder ein bisschen Quality-Time mit ihren Kids! Seit vielen Jahren schwimmt die Schauspielerin beruflich auf einer Erfolgswelle. So begeisterte sie erst kürzlich als böse Zauberin in "Maleficent 2: Mächte der Finsternis" und wird im kommenden Herbst als Superheldin im neuen Marvel-Streifen "The Eternals" zu sehen sein. Aber trotz Terminstress und Dreharbeiten hat für die Hollywood-Beauty ihr Nachwuchs oberste Priorität: Am Wochenende unternahm Angelina einen Shopping-Trip mit ihren beiden Jüngsten.

Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen die 44-Jährige und ihre Zwillinge Knox (11) und Vivienne (11) bei einem Bummel in Los Feliz. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht tingelte das Trio von einem Laden zum anderen. Während ihre Töchter in Jeans und T-Shirt eher auf einen legeren Look setzten, hatte sich Angelina mächtig in Schale geworfen: Zu einem weißen, knielangen Blusenkleid kombinierte sie schwarze Stiefel und einen schwarzen Mantel.

Schon in den vergangenen Wochen schwelgte Familie Jolie offenbar im Einkaufs-Fieber. So machte Angelina kurz vor Weihnachten die Läden mit ihren Kids Shiloh (13) und Zahara (14) unsicher. Nach den Weihnachtstagen waren dann ihre Twins an der Reihe – und offenbar begann für die zwei auch das neue Jahr mit einem Shopping-Ausflug.

Backgrid /ActionPress Angelina Jolie mit ihren Töchtern Vivienne und Knox

Backgrid /ActionPress Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox und Vivienne in Los Feliz

ROMA / MEGA Angelina Jolie mit ihren Töchtern Zahara und Shiloh

