Zahlt sie es ihm so etwa heim? Im November gingen die Bilder von Justin Timberlakes (38) heimlicher Fummelei mit seiner Schauspieler-Kollegin Alisha Wainwright (30) um die Welt. Der Sänger hielt bei einer Party mit der schönen Dunkelhaarigen Händchen und alberte herum. Seine Ehefrau Jessica Biel (37) soll ihm deswegen bis heute nicht verziehen haben. Knapp zwei Monate später hat sie sich ihre eigene Strategie überlegt, mit dieser Erfahrung umzugehen – und die hat es in sich!

Die 37-Jährige dreht den Spieß jetzt einfach um und lässt ihren unehrlichen Ehemann zappeln. Laut einer Quelle von Radar Online hätte sie zwar nicht vor, Justin zu hintergehen, aber Jessica genieße gerade selbst die Aufmerksamkeit fremder Männer und flirte auch mit ihnen. "Sie zeigt ihren Mega-Körper und lächelt die Männer an, und das kriegen die natürlich mit", so der Insider. Andere Männer hätten sie immer für heiß gehalten, aber bis jetzt hat sie nie darauf reagiert. Das hätte sich nach Justins Fauxpas aber geändert.

Außerdem schenke ihm die "Texas Chainsaw Massacre"-Darstellerin nach dem Vorfall weniger Aufmerksamkeit, weswegen sich Justin jetzt automatisch mehr Mühe in der Beziehung gebe. "Er schickt ihr viele Nachrichten und ruft drei Mal am Tag an, einfach nur um ihr zu sagen, dass er sie liebt und vermisst", erzählt der Bekannte des Paares weiter.

MEGA Justin Timberlake, November 2019

Anzeige

ActionPress Jessica Biel, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Justin Timberlake und Jessica Biel, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de