Das muss Liebe sein! Seit über neun Jahren ist Michelle Hunziker (42) mit dem Italiener Tomaso Trussardi (36) zusammen. Die Liebe des seit 2014 verheirateten Couples krönen ihre zwei gemeinsamen Kinder Sole (6) und Celeste (4). Gemeinsam mit ihnen und Michelles ältester Tochter Aurora (23) genoss die Moderatorin kürzlich erst ihren alljährlichen Familienurlaub im Schnee. Und obwohl die 42-Jährige dort mit einem Herpes zu kämpfen hatte, konnte sie es nicht lassen, ihren Gatten abzuknutschen!

Als die fünfköpfige Familie zwischen den Feiertagen Ende vergangenen Jahres im italienischen San Cassiano die Skipiste unsicher machte, erwischten Paparazzi das Liebespaar bei süßen Turteleien. Während die Kinder im Schnee spielten, kuschelten und knutschten die hübsche Blondine und der Unternehmer, was das Zeug hielt – die Lippen-Bläschen seiner Frau schienen dem 36-Jährigen dabei so gar nichts auszumachen. In kompletter Ski-Montur nahm Tomaso sie in den Arm und drückte sie fest an sich.

Und die Familienplanung soll im Hause Trussardi noch nicht abgeschlossen sein. Gegenüber Promiflash verriet Michelle vor zwei Jahren: "Meine zwei Töchter fragen jeden Tag nach einem Brüderchen." Für die TV-Bekanntheit sei es eigentlich ganz egal, was es werden würde, allerdings würde auch sie sich nach drei Mädels über männlichen Zuwachs freuen.

MEGA Michelle Hunziker, Dezember 2019

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, Dezember 2019

MEGA Michelle Hunziker, Dezember 2019

