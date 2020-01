Lange wurde gemunkelt – jetzt ist es Gewissheit! Nicole Scherzinger (41) wurde nach ihrer Trennung von Grigor Dimitrov (28) immer mal wieder turtelnd mit dem Rugbyspieler Thom Evans (34) gesichtet. Den hatte sie 2019 als The X-Factor-Jurorin kennengelernt, denn der Sportler hatte an der Castingshow als Kandidat teilgenommen – doch bislang leugnete die Sängerin, in einer festen Beziehung zu sein. Jetzt machte Nicole ihre Liebe zu dem brünetten Beau allerdings auf einer Afterparty öffentlich!

Am Sonntag wurden in Los Angeles die Golden Globes verliehen. Die Pussycat Dolls-Frontfrau nutzte die Gelegenheit und kam zur Party nach der Verleihung mit ihrem süßen Anhang: Thom höchstpersönlich. Arm in Arm ließen die beiden sich von den unzähligen Fotografen ablichten und bestätigten damit die Liebes-Gerüchte. Während der 34-Jährige klassisch in einem Smoking kam, zeigte sich die gebürtige Hawaiianerin in einem roséfarbenen Off-Shoulder-Kleid. Ihre Haare waren locker hochgesteckt und ihr Make-up war dezent und natürlich gehalten.

Zeitgleich zu ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt posteten beide auf ihren Instagram-Kanälen ein Paar-Bild. Zwar schrieben weder Nicole, noch Thom etwas dazu, aber ihre Follower konnten das Foto offensichtlich auch ohne Beschreibung richtig deuten. "Oh mein Gott endlich. Ihr seid einfach ein so heißes Paar", kommentierte ein aufgeregter Fan.

