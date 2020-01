Brad Pitts (56) Privatleben war in der Vergangenheit ziemlich turbulent! Der Schauspieler sorgte mit seinen Liebesbeziehungen für unzählige Schlagzeilen: Erst verließ er nach den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith " seine erste Ehefrau Jennifer Aniston (50) für Angelina Jolie (44) – doch auch diese Beziehung hielt nicht für die Ewigkeit: Das einstige Traumpaar trennte sich unerwartet im Jahr 2016 und löste damit einen riesigen Medienrummel aus! Vier Jahre danach kann Brad nun allerdings darüber lachen.

Kürzlich war der Hollywoodstar gemeinsam mit Leonardo DiCaprio (45) zu Gast in dem Podcast WTF With Marc Maron. Dort nahm er sich selbst auf die Schippe und erklärte, weshalb die Paparazzi so scharf auf ihn seien: "Ich bin wie Futter für die Klatschpresse. Wahrscheinlich wegen meines turbulenten Privatlebens." Auch Leo konnte sich daraufhin nicht verkneifen, seinen Kollegen ein wenig auf den Arm zu nehmen und zitierte aus dem Song "Wait A Minute": "Wie Lil' Kim schon sagte: 'Die Paparazzi finden dich so, oder so.'"

Erst kürzlich erwischten Fotografen Brad zusammen mit der "Arrested Development"-Darstellerin Alia Shawkat. Seitdem gibt es Gerüchte, die beiden könnten mehr als nur gute Freunde sein. Zu den Spekulationen äußerte sich der 55-Jährige jedoch so: "Ich weiß nicht, bei wie vielen Frauen mir schon nachgesagt wurde, dass ich sie in den vergangenen zwei bis drei Jahren gedatet hätte. Und nichts davon entsprach der Wahrheit!"

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in Hollywood, 2015

Getty Images Brad Pitt bei den Golden Globes im Januar 2020

Getty Images Brad Pitt bei den Golden Globes im Januar 2020

