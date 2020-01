Für Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) geht es wieder an die Arbeit! Die Royals hatten sich ab Ende November eine sechswöchige Pause von ihren royalen Pflichten gegönnt. In dieser Zeit reisten sie zusammen mit Söhnchen Archie nach Kanada, wo sie auch die Feiertage verbracht haben. Mittlerweile ist die kleine Familie aber wieder in Großbritannien – und für Harry und Meghan steht auch schon wieder der erste royale Termin an!

Wie der Palast am Montag in einer offiziellen Pressemitteilung verkündete, werden die jungen Eltern am Dienstag ihren ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Pause wahrnehmen. Meghan und Harry werden die kanadische Botschaft in London besuchen. Dort wollen sie der Botschafterin Janice Charette für "die kanadische Gastfreundschaft und Unterstützung, die sie während ihres Aufenthalts erfahren haben, danken".

Der Termin in der kanadischen Botschaft ist eine ziemliche Überraschung. Solche Treffen und Danksagungen sind bei den Royals nämlich eigentlich nur nach offiziellen Staatsbesuchen üblich. Harry und Meghan sind allerdings ganz privat nach Kanada gereist und haben vor Ort auch keine öffentlichen Auftritte absolviert.

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de