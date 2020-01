Läuten für dieses Love Island-Paar etwa bald die Hochzeitsglocken? Seit der vergangenen Staffel des Flirtformats gehen Samira und Yasin gemeinsam durchs Leben. Schon gleich zu Beginn ihres Kennenlernens schien die Chemie zwischen den beiden gestimmt zu haben und auch nach der Show sind sie offenbar noch immer mehr als glücklich miteinander. So verliebt, wie sich die beiden zeigen, rätseln Fans bereits, wann sie wohl den nächsten Schritt wagen werden: Zieht das Paar bereits eine Heirat in Betracht?

Während einer Instagram-Fragerunde, wollten Yasins Follower wissen, ob er schon mal über einen Heiratsantrag nachgedacht habe. "Hmm...gute Frage. Sollte ich mal langsam planen, sie wartet schon darauf", antwortete der Wahl-Hamburger und teilte dazu ein Bild, auf dem seine Liebste bereits einen weißen Schleier trägt. Wie ernst es ihm aber wirklich damit ist, die Frage aller Fragen zu stellen, ließ Yasin vorerst offen. "Lasst euch überraschen", spannt er seine Community hinsichtlich eines konkreten Datums auf die Folter.

Aber nicht nur privat läuft es für den ehemaligen Islander gerade mehr als gut – auch beruflich startet er so richtig durch. Erst vor wenigen Wochen hat Yasin seinen ersten Song veröffentlicht. Gegenüber Promiflash verriet er, was hinter "Love Is in the Air" stecke: "Es ist ein Liebessong – und er hat ja auch eine sehr wichtige Parallele zu mir. In dem Song geht es um viel Liebe, was bei mir seit Monaten natürlich auch der Fall ist."

Instagram / yasin__ca "Love Island"-Yasin

Anzeige

Instagram / yasin__ca Die "Love Island"-Stars Yasin und Samira

Anzeige

RTL II "Love Island"-Yasins erste Single "Love is in the Air"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de