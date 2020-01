Die erste Liebe? Der erste Kuss? Auch Hollywood-Größen haben ihren wohl bis heute nicht vergessen – darunter auch Brad Pitt (56). Zwar ist sein Knutsch-Debüt inzwischen vor 46 Jahren passiert, aber der einstige Teil des Power-Couples Brangelina schwärmt noch immer von seiner ersten Flamme aus Grundschulzeiten. Der zur Zeit (noch) alleinstehende Womanizer schwelgt nun offen in Erinnerungen und teilt seine Kuss-Premieren-Story.

In einem Interview mit dem W Magazine verriet der Schauspieler: Sogar an ihren Namen könne er sich noch erinnern – Lisa. Und auch wie und wo das süße Lippenbekenntnis stattgefunden hat, weiß der "Once Upon a Time in Hollywood"-Darsteller noch: "Es war in ihrer Garage. Vierte Klasse. Sie hat eine Straße weiter gewohnt, und danach bin ich nach Hause gerannt. Ich war megaaufgeregt – die Vorfreude war nervenzerfetzend." Seine frühe Beliebtheit bei der Damenwelt setzte sich auch weiterhin fort, da er zum Ende seiner Schulzeit gleich zu zwei Abschlussbällen eingeladen worden sei. Dort habe er seine Dates in einem weißen Smoking und mit heißen Tanzeinlagen begeistert.

Der Frauenschwarm legte nach seinem Schulabschluss allerdings eine 20-jährige Tanzpause ein, in der er überhaupt nicht mehr über das Parkett fegte. "Jetzt sehe ich allerdings meine Zukunft beim Tanzen", enthüllte der Weltstar. Er fühle sich jetzt seelisch bereit, das Tanzen für sich zu erforschen: "Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber ich bin bewegt von dieser Energie."

Getty Images Brad Pitt im August 2019

Getty Images Brad Pitt bei den Cannes Filmfestspielen, in Cannes Mai 2019

Getty Images Brad Pitt bei den Golden Globe Awards 2020

