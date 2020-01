Wie steht es zwischen Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (50)? Die einstigen Eheleute, die bis zu ihrer Trennung 2005 zu den absoluten Hollywood-Traumpaaren zählten, trafen zwangsläufig am Wochenende aufeinander. Die Schauspieler waren beide jeweils für einen Golden Globe nominiert. Der US-Filmpreis wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag zum 77. Mal verliehen. Doch wie verhielten sich die beiden zueinander?

Böses Blut soll zwischen Jen und Brad nicht geflossen sein, ganz im Gegenteil: Die beiden sind mittlerweile gute Freude und sollen sich gegenseitig unterstützen. Auch bei der Preisverleihung soll die ehemalige "Friends"-Darstellerin dem 56-Jährigen nun ihre Anerkennung gezeigt haben. Brad hat den Golden Globe als bester Nebendarsteller für "Once Upon a Time... in Hollywood" gewonnen und nahm diesen freudestrahlend entgegen. Von Ex-Frau Jennifer gab es besondere Glückwünsche: "Sie gab Brad Standing Ovations für seinen Gewinn", verriet ein Augenzeuge Us Weekly.

Dennoch hielten die beiden einen gewissen Abstand zueinander, wie die Quelle weiter berichtet. Ob sie damit jegliche Flirt-Gerüchte zerschlagen wollen? Zuletzt waren diese laut geworden, weil die Rachel-Green-Darstellerin ihren Ex zu ihrer alljährlichen Weihnachtsfeier eingeladen haben soll. Doch beide machen in Interviews immer wieder deutlich, dass sie nicht mehr als eine Freundschaft verbindet.

Getty Images Brad Pitt bei den Golden Globe Awards 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige

Wusstet ihr, dass Jen und Brad nach Scheidung mittlerweile gute Freunde sind? Klar, das wusste ich. Nein, das war mir nicht bekannt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de