Troian Bellisario (34) hatte ihr Golden Globe-Outfit schon im Kleiderschrank! Am Wochenende wurden in Hollywood mal wieder die besten Filme und Serien mit einer goldenen Trophäe ausgezeichnet. Dafür warfen sich die Stars und Sternchen natürlich so richtig in Schale. Pretty Little Liars-Beauty Troian war bei ihrer Kleiderwahl aber offenbar im Recycling-Modus: Sie trug auf dem roten Teppich einfach einen Teil ihres Brautkleides!

Bei einer Aftershow-Party der Golden Globes tauchte die 34-Jährige mit ihrem Mann Patrick J. Adams (38) in einem bauschigen weißen Rock und einem schlichten rosafarbenen Oberteil auf. Was es mit ihrer stylishen Kombi auf sich hatte, verriet sie später auf Instagram: "Ich habe die Hälfte meines Hochzeitskleides getragen", schrieb sie zu einem lustigen Pic mit ihrem Liebsten. Tatsächlich gehörte der Wallerock zu der Prinzessinnenrobe, in der sie ihrem Patrick 2016 das Jawort gab. Damals kombinierte sie den Traum in Tüll allerdings mit einem schlichten weißen Oberteil und einer auffälligen Krone.

Während Troian sich für diesen sehr romantischen Look entschieden hat, trugen einige andere Promi-Ladys deutlich gewagtere Outfits. Gwyneth Paltrow (47) setzte zum Beispiel auf viel transparenten Stoff und Kerry Washington (42) ließ den Stoff bei ihrem Oben-ohne-Look einfach ganz weg.

