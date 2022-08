"Meine Liebe": Troian Belissario gratuliert ihrem Patrick

Troian Bellisario (36) hat die Liebe ihres Lebens gefunden! 2016 heiratete die Schauspielerin Patrick J. Adams (41) nach fünf Jahren Beziehung, die zwei gemeinsamen Kinder Aurora und Ellliot machten das Familienglück dann endgültig perfekt. Immer wieder betont die Pretty Little Liars-Darstellerin auch öffentlich, wie glücklich sie mit ihrem Ehemann ist. Zu Patricks 41. Geburtstag fand Troian jetzt wieder rührende Worte für ihn.

"Das Wunder dieses Universums (für mich und meine kleine Ecke davon) ist, dass du geboren wurdest und ich in derselben Epoche geboren wurde", schrieb sie liebevoll unter einen Clip ihres Liebsten auf Instagram, in dem er Grimassen in die Kamera schneidet. Außerdem ergänzte Troian ein Porträt von Patrick und seinen Geburtstagskuchen. Dass die beiden sich trotz der vielen Kilometer zwischen ihnen gefunden haben und so ihre Kinder entstehen konnten, sei für die 36-Jährige nicht fassbar. "Das Universum ist Chaos. Du gibst ihm Ordnung. Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Danke, dass du diesem Ort einen Sinn gibst", schwärmte sie.

Auch Patrick selbst meldete sich zu seinem Ehrentag im Netz. "41. Mehr als dankbar für alles. Besonders für die harten Dinge", untertitelte er ein Video von sich beim Schwimmen in einem See. Darunter gratulierten zahlreiche Fans und Kollegen dem Suits-Darsteller.

Instagram / sleepinthegardn Patrick Adams' Geburtstagskuchen

Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario auf einer After-Party der Golden Globes

Instagram / sleepinthegardn Troian Bellisario im Januar 2022

