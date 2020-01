Wird Marco Cerullo (31) im Dschungelcamp unter Herzschmerz leiden? Der Reality-TV-Star hat sich bei Bachelor in Paradise gerade erst in seine Freundin Christina Graß (31) verliebt. Jetzt heißt es für das junge Pärchen aber schon wieder Abschied nehmen, denn Marco zieht für etwa zwei Wochen in den australischen Dschungel. Im Promiflash-Interview verrät er jetzt, dass im Dschungelcamp vor lauter Liebeskummer vielleicht auch die ein oder andere Träne fließen wird.

"Also mir wird es auf jeden Fall schwerfallen, wenn ich bis zum Ende drin bin, zweieinhalb Wochen da ohne Christina zu sein, aber ich werde es auf jeden Fall schaffen", zeigt sich der 31-Jährige kurz vor Abflug noch tapfer. Schon bei "Bachelor in Paradise" ließ Marco seinen Emotionen oft freien Lauf. Das soll in Down Under nicht anders werden. Vor allem, wenn die Camper Post von ihren Liebsten – in Marcos Fall also von Christina – bekommen, könnten ihn seine Gefühle übermannen: "Wenn der Brief kommt, bestimmt. Ich bin halt ein emotionaler Typ und wenn es ums Thema Gefühle geht und so kann mal eine Träne kommen. Bestimmt."

Auch wenn Marco und Christina sich jetzt erst mal ein paar Tage nicht sehen können, kann sich der einstige Bachelorette-Teilnehmer auf die Unterstützung seiner Liebsten verlassen. Sollte Marco im Camp zu sehr leiden, hat Christina schon einen Plan: "Ich werde ihm meine Vibes so mental rüberschicken", erklärt sie gegenüber Promiflash.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß, Januar 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß

ActionPress Marco Cerullo und Christina Graß im Dezember 2019

