Für diese Teilnehmer geht der Kilo-Kampf jetzt richtig los! Am vergangenen Sonntag startete die elfte Staffel von The Biggest Loser. 34 Kandidaten kämpften in der ersten Folge in verschiedenen Challenges um einen der heiß begehrten Plätze im Abnehm-Boot-Camp. Nur, wer diese Hürde meistert, hat die Chance, mit den "Biggest Loser"-Trainern an seinem Wunschgewicht zu arbeiten. Diese 18 Kandidaten haben es ins Trainingscamp geschafft!

Anja aus Tornesch hat in Sachen Diät schon eine Menge Erfahrung. Die 24-jährige Bürokauffrau war bei einem vorherigen Abnehmversuch schon mal bei ihrem Wunschgewicht von 66 Kilo gelandet, wiegt jetzt aber wieder 147 Kilo. Student Abdi startet mit 143 Kilo bei "The Biggest Loser". Durch die Diät-Show will er sich einen Traum erfüllen: seine eigene Tanzschule! Daniel aus Springe ist mit 203 Kilo der schwerste Kandidat in diesem Jahr. Der Fahrschullehrer geht mit einem ganz bestimmten Ziel zu "The Biggest Loser". "Ich möchte über die Ziellinie des Ironman laufen", erklärt er im Sat.1-Interview. Auch Einzelhandelskauffrau Jessica will unbedingt wieder ihrer sportlichen Leidenschaft nachgehen: "Ich bin früher sehr gerne Trampolin gesprungen. In den Trampolinhallen gibt es jedoch eine Gewichtsbegrenzung: Mehr als 120 Kilo sind nicht erlaubt." Jan (26) aus Bielefeld und Gerry (48) aus Neuss treibt eine ganz andere Motivation zum Abnehmen an: Jan will für seine Tochter und Gerry für sein zukünftiges Enkelkind fit sein.

Für Sarah aus Bonn und Sascha aus Saarlouis ist der gesundheitliche Aspekt besonders wichtig. Die 30-Jährige brauchte bereits eine neue Kniescheibe und der Heilerziehungspfleger hat Probleme mit Bluthochdruck. Hair- und Make-up-Artist Sigi fällt ihre Arbeit durch ihr Übergewicht oft schwer: "In meinem Job muss ich mich oft hinknien, um zum Beispiel den Models die Beine einzucremen. Das ist natürlich sehr anstrengend.“ Mit seinen 56 Jahren ist Werner der älteste Kandidat im Bootcamp. Außerdem stellen sich auch Anthony (32) aus Oer-Erkenschwick, Celina (27) aus Durmersheim, Claudia (50) aus Dinslaken, Joell (23) aus Bergneustadt, Nico (39) aus Herne, Swaantje (29) aus Hamburg, Tabea (30) aus Köln und Tülay (25) aus Gummersbach der Diät-Challenge.

Sat.1 / Arya Shirazi Anja, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Sat.1 / Arya Shirazi Abdi, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2020

Anzeige

Sat.1 / Arya Shirazi Daniel bei "The Biggest Loser" 2020

Anzeige

Sat.1 / Arya Shirazi Jessica bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Jan bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Gerry bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Sarah bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Sascha bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Sigi bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Werner bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Anthony bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Celina bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Claudia bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Joell bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Nico bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Swaantje bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Tabea bei "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Tülay bei "The Biggest Loser"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de