Schöne Nachrichten aus der Familie Chapman! Die vergangenen Jahre waren ganz schön turbulent für Duane Chapman (69): Im Jahr 2019 verlor der "Dog the Bounty Hunter"-Star seine geliebte Frau Beth Chapman (✝51) an den Krebs. In der Trauerphase hatte er dann mit Herzproblemen zu kämpfen – und stand in der Kritik, weil er schon nach wenigen Monaten wieder eine neue Freundin hatte. Inzwischen ist der Reality-TV-Star tatsächlich wieder verheiratet. Auch Duanes Tochter Lyssa Chapman hat nun ihr Glück gefunden: Sie hat ihre Partnerin geheiratet!

Das verkündete die US-Amerikanerin jetzt überglücklich auf Instagram: Sie hat ihrer Freundin Leiana Evensen am 3. Juni in einer traumhaften hawaiianischen Zeremonie das Ja-Wort gegeben! "Wir haben uns im Rahmen unserer engsten Familienmitglieder die ewige Treue geschworen", berichtete die frisch gebackene Ehefrau. "Es war buchstäblich ein Traumtag! Das Beste daran ist, dass Leiana jetzt meine verdammte Frau ist! Ich bin so glücklich, gesegnet, erfüllt mit Liebe und Dankbarkeit", schwärmte sie weiter. In ihrer Instagram-Bio ist zu sehen, dass sie den Namen ihrer Frau angenommen hat und jetzt Lyssa Chapman Evensen heißt.

Auf den Fotos von ihrem romantischen Hochzeitstag sind ein paar Familienmitglieder zu sehen – Lyssas Vater Dog fehlte offenbar! Gegenüber People schilderte die Braut: "Er war natürlich am Telefon mit dabei. Er war im Geiste und auch elektronisch bei uns. [...] Er liebt mich und supportet auch meine Beziehung." Aber wieso war Duane nicht vor Ort? "Es ist wirklich sehr schwer für ihn, nach Hawaii zurückzukommen", erklärte Lyssa. 2006 heiratete er damals seine geliebte Beth in einem Vorort von Honolulu.

Anzeige

Instagram / mslyssac Lyssa Chapman

Anzeige

Instagram / mslyssac Lyssa Chapman und Leiana Evensen bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Getty Images Duane Chapman und seine Frau Beth im Jahr 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de