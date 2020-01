Heidi Klum (46) spricht ganz offen über ihre Ehe mit Tom Kaulitz (30)! Seit Frühjahr 2018 befinden sich die Germany's next Topmodel-Chefjurorin und der Tokio Hotel-Gitarrist im absoluten Liebestaumel. Im August vergangenen Jahres hatte sich das Paar bei einer Traumhochzeit auf einer Jacht in Italien das Jawort gegeben – und auch danach nehmen die Turtelfotos und Liebesschwüre nicht ab. Heidi gibt nun auch preis, was das Geheimnis ihres gemeinsamen Glücks ist!

"Zum ersten Mal habe ich einen Partner, mit dem ich über alles reden kann", verrät die 46-Jährige im People-Interview. Sie sei an der Seite ihres Gatten einfach ein glücklicherer Mensch geworden – und sie erlebe nun eine Art der Beziehung, die sie einfach noch nie gehabt hätte: "Ich war immer mit allem alleine. Jetzt erlebe ich zum ersten Mal, was es wirklich heißt, einen Partner zu haben", schildert das Topmodel.

Auch in einem Musikclip von Toms Band hatte Heidi aus dem Liebes-Nähkästchen geplaudert: "Der sinnlichste Moment ist, wenn man mit einer Person so verbunden ist. Das passiert normalerweise beim Sex. Dann passiert etwas, das nur in einem selbst ist, das nichts mit der Außenwelt oder irgendetwas zu tun hat."

Backgrid Heidi Klum und Tom Kaulitz im Dezember 2019

Anzeige

KCS Presse / MEGA Heidi Klum Oktober 2019 in New York

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Dezember 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Heidis aktuelle Ehe so sehr von allen anderen abhebt? Ja, die beiden wirken einfach total glücklich! Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de