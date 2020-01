Seit September sind Ex-Bachelor-Kandidatin Lina Kolodochka und der türkische Profifußballer Erdem Özgenç verlobt. Im Juni wollen sie sogar schon heiraten. Doch neben der Hochzeit steht für Lina auch ein Umzug an. Momentan trennt die beiden noch eine Entfernung von über 2000 Kilometern Luftlinie. Jetzt verrät die Blondine in einem Interview: Sie will ganz bald zu ihrem Freund ziehen und dafür sogar auswandern!

Lina lebt derzeit in Hannover und ist fast fertig mit ihrem Master in Unternehmensentwicklung. Erdem spielt Fußball beim Erstligisten Genclerbirligi in Ankara. Nun will die Studentin zu ihm ziehen, um dauerhaft bei ihrem Liebsten zu sein. "Mir wäre jede Stadt recht, Hauptsache ich bin bei ihm", äußert sie sich gegenüber Bild. Vor dem geplanten Umzug im Februar, muss sie allerdings noch die letzten Klausuren hinter sich bringen. Die Abschlussarbeit wolle die 25-Jährige dann in der Türkei schreiben. Sie lerne auch schon türkisch, um sich in der neuen Heimat zurechtzufinden: "Ich kann mich schon gut verständigen, möchte bis zur Hochzeit aber noch besser sprechen können!“

Das Paar hat bereits eine gemeinsame Wohnung. Bisher hat Lina bei ihren Besuchen nur vorübergehend dort gewohnt. In einem Monat kann die beiden dann hoffentlich nichts mehr voneinander trennen!

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / linakk Erdem Özgenç und Lina Kolodochka im August 2019

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Ex-Bachelor-Kandidatin

