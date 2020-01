Jetzt geht's langsam in die richtig heiße Phase! Im Oktober sorgte Christin Kaeber für eine riesige Überraschung: Sie gab bekannt, dass sie und ihr Freund Leons den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seither hält die stolze Bald-Mama ihre Community nur zu gerne über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden – und die neigt sich nun dem Ende zu: Christin gab bekannt, dass der neunte Schwangerschaftsmonat für sie angebrochen ist!

Auf Instagram teilte die Schwester von Liz Kaeber (27) ihr Bauchupdate aus der nun angebrochenen 34. Schwangerschaftswoche – und damit dem neunten Monat mit Babybauch. Und das kam für Christin selbst ziemlich überraschend: "Diese Tatsache ist so sehr an mir vorbeigegangen, dass ich erstmal im Internet recherchieren musste", schrieb sie zum Foto mit aktueller XL-Kugel. Die zugehörige Bewohnerin sei auch mittlerweile schon ganz schön aktiv – sehr zum Leidwesen von der Bald-Mama: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sich mit ihren langen Beinen in meinen Rippen verfängt. Ohne zu übertreiben, habe ich aktuell das Gefühl, dass meine Rippen förmlich geprellt sind." Die Schmerzen seien des Öfteren so fies, dass sie häufig nur auf dem Rücken schlafen kann.

Die Vorfreude kann dieser unschöne Umstand aber keinesfalls abschwächen. "Ich freue mich auf all die kleinen Wunder, die 2020 das Licht der Welt erblicken", schrieb die Influencerin abschließend.

Instagram / christinkaeber Leons Kogajs mit seiner Freundin Christin Kaeber im November 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Januar 2020

