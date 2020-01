Die Köln 50667-Familie hat Zuwachs bekommen! Seit Anfang der Woche sind Alischa Klippel (20) und Marcel Thorwesten (20) als Nelli und Oskar in der Vorabend-Soap zu sehen. Die eingeschworenen Zwillinge haben das Leben ihrer Tante Mel (Mandy-Kay Bart) bereits mächtig auf den Kopf gestellt – und ihre Rollen versprechen nun noch zusätzlich neue spannende Story-Stränge. Doch wie ticken die Darsteller eigentlich privat? Das verraten Alischa und Marcel jetzt im Promiflash-Interview!

Nelli ist eher der vernünftige und sensible Typ – erkennt Alischa sich darin wieder? "Teilweise. Man darf nicht vergessen, dass Nelli 16 Jahre alt ist. Ich bin 20", stellt das Model vorab klar. "Wenn ich an mein 16- jähriges Ich denke, kommt es der Rolle in gewissen Situationen schon näher als heute, da ich mir nämlich an mancher Stelle beim Lesen denke 'meine Güte, es ist doch halb so wild' oder wo ich die Naivität kaum nachvollziehen kann." Mit Nellis vernünftiger Seite könne sie sich schon eher identifizieren: "Nelli weiß immer, was Priorität hat, und auch wenn es mal nervt oder doof ist, muss man sich halt trotzdem an gewisse Rahmenbedingungen und Regeln halten. Genauso ticke ich auch."

Marcel hingegen sieht kaum Parallelen zwischen seinem wirklichen Charakter und dem seiner draufgängerischen TV-Figur. "Ich glaube, dass ich mich von Oskar unterscheide", betont der 20-Jährige. "Zum Beispiel würde Oskar einen Konflikt provozieren, während ich diesem eher aus dem Weg gehen würde."

"Köln 50667" montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 / "Köln 50667" Alischa Klippel, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / alischakl Alischa Klippel, "Köln 50667"-Darstellerin

RTL2 / "Köln 50667" Marcel Thorwesten, "Köln 50667"-Darsteller

