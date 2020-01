Für ihren Körper gibt Cathy Hummels (31) alles! Kurz nach Weihnachten meldete sich die Moderatorin mit sexy Bildern aus ihrem Dubai-Urlaub. Auch nach den Leckereien der Feiertage konnte sich die Beach-Figur von Mats Hummels' (31) Ehefrau definitiv sehen lassen. Doch wie hat die Beauty es eigentlich geschafft, nach der Schwangerschaft mit Söhnchen Ludwig (1) wieder fit zu werden – und dann auch noch in diesem knackigen Ausmaß? Cathy gibt jetzt zu: Für ihren After-Baby-Body trainiert sie konsequent.

"Das ist verdammt harte Arbeit. Vor allem, wenn man schon ein Kind auf die Welt gebracht hat", wendet sie sich via Instagram mit ehrlichen Worten an ihre Fans. Bis der Stoffwechsel sich nach der Geburt wieder normalisiert hätte, habe es fast ein ganzes Jahr gedauert. Mit viel Disziplin und dem richtigen Trainingsplan, schaffe es die 31-Jährige aber trotzdem, ihren Körper fit zu halten. "Ich habe echt viel Spaß am Sport und meinem gesunden Granny-Lifestyle", stellt sie klar.

Wie Cathy hatte sich zuletzt auch eine andere Promi-Dame als heiße Badenixe im Netz präsentiert. Musikerin Sarah Lombardi (27) begeisterte ihre Community mit mindestens genauso sexy Bildern wie ihre Freundin. Im Ägypten-Urlaub mit Söhnchen Alessio (4) und ihrem ehemaligen Dancing on Ice-Partner Joti Polizoakis (24) zeigte sie sich durchtrainiert im Bikini.

