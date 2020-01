Wer hat es verdient, die Dschungelkrone 2020 mit nach Hause zu nehmen? Am Freitagabend ist es endlich so weit: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! startet in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr wagt sich wieder ein bunter Promi-Mix in den australischen Busch. Doch welcher der Kandidaten wird in Evelyn Burdeckis (31) Fußstapfen treten? Im Promiflash-Interview verriet die amtierende Dschungelkönigin jetzt ihren Favoriten!

Tatsächlich würde die Ex-Let's Dance-Kandidatin ausgerechnet Günther Krause (66) den Sieg am meisten gönnen! "Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine kleine Sympathie für den Politiker bekommen, weil ich das einfach total sympathisch finde, dass der da reingeht, obwohl er aus der Politik ist – [...] und schon neben Angela Merkel gestanden hat!", erklärte sie bei der Enthüllung von Nicki Minajs (37) Wachsfigur im Madame Tussauds Berlin. Sie habe angenommen, die Volksvertreter würden nur auf ihrem "hohen Ross" sitzen und nichts mit derartigen TV-Formaten zu tun haben wollen.

Doch nicht so Günther! "Der hat jetzt gesagt: 'So ich geh jetzt da rein und esse mit euch Kakerlaken! Ich trau mich da rein, bin mir dafür nicht zu schade'", führte Evelyn weiter aus. Dass der 66-Jährige sich als ganz normaler Mensch zeigen will, imponiere ihr sehr.

TVNOW / Arya Shirazi Günther Krause, Dschungelcamp-Kandidat 2020

JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images Günther Krause und Angela Merkel

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Ex-"Let's Dance"-Kandidatin

