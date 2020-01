Privat könnte es für Anna Maria Damm (23) momentan wohl kaum besser laufen. Seit über sieben Jahren ist sie mit ihrem Freund Julian Gutjahr (23) zusammen – die zwei sind im Sommer 2018 überraschend Eltern einer Tochter geworden. Eliana ist mittlerweile anderthalb Jahre alt und hält Mama und Papa ganz schön auf Trab. Jetzt ist sie ziemlich erkältet – und Anna? Die leidet extrem mit ihrem Töchterchen mit.

Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Nun meldet sie sich mit einem Video, in dem sie liebevoll mit der stark erkälteten Eliana kuschelt. Während die Kleine die Fans ihrer Mama sonst als Strahlemaus und absoluter Quatschkopf begeistert, wirkt sie in dem Clip sichtlich erschöpft. "Mein Baby hat es leider erwischt. Erst war es ein harmloser Schnupfen, dann über den Tag kam das Fieber. Mir tut es so weh, sie leiden zu sehen. Ich fühle so krass mit", hält Anna fest und bittet ihre Community, die Daumen zu drücken, dass ihr Mädchen wieder schnell auf die Beine kommt.

Zahlreiche Follower haben den Post kommentiert und Genesungswünsche für Eliana hinterlassen. Und siehe da – das Daumendrücken hat sich offenbar bezahlt gemacht. Auf einen besorgten Fan-Kommentar antwortet das Model nämlich: "Es geht ihr schon etwas besser." Bis ihr Kind wieder richtig fit ist, möchte sich Anna Maria eine kleine Netz-Auszeit gönnen.

