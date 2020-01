Anna Maria Damm (23) und ihr Liebster Julian Gutjahr (23) haben Jahrestag! Mittlerweile sieben Jahren sind die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner glücklich zusammen. Seit Juni 2018 sind sie zudem nicht mehr nur zu zweit: Töchterchen Eliana krönt ihre Liebe und ist ihr ganzer Stolz. Mit Pärchenbildern hält sich die Laufstegschönheit meistens zurück – zum Beziehungsjubiläum durfte es dann aber doch ein gemeinsamer Post sein. Im Netz gestehen sich die beiden ganz schlicht und einfach ihre Liebe!

"Glücklich und zufrieden", schrieb die 23-Jährige unter ein neues Couple-Pic von sich und Julian auf Instagram. Zusätzlich versah sie den Kommentar mit dem Hashtag "Sieben Jahre". Und auch ihr Freund hielt mit einer Liebesbekundung an Anna Maria nicht hinterm Berg und postete unter das Bild: "Kann nicht besser sein." Bei ihren Fans gelten die Eltern nicht erst seit dem Sieben-Jahres-Meilenstein als absolutes Traumpaar: "Wunderschönes Paar, ihr zwei. Ihr gehört einfach zusammen, für immer!", wünscht sich nur eine von vielen Followern.

Den sieben Jahren Beziehung gingen einige weitere Jahre als Freunde voraus: Die Influencer lernten sich bereits in der Schule kennen. Als kleine Familie nehmen Anna, Julian und Klein-Eliana ganz schön Fahrt auf und führen so etwas wie ein Jetset-Leben. Zum Jahresende rekapitulierte das Model noch einmal, wo sie 2019 überall waren. Am Ende kam bei der Auflistung einiges zusammen: Barbados, Singapur und Los Angeles hießen drei der vielen Urlaubsdomizile.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm in Dubai

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

