Christin Kaeber erwartet aktuell ihr erstes Kind – und schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen für den Nachwuchs auf Hochtouren: Das Kinderzimmer ist fast fertig eingerichtet, die Klamotten fürs Baby sind geshoppt und gewaschen, und auch sonst scheint die werdende Mama an alles Wichtige gedacht zu haben. Jetzt kann Christin nun noch einen weiteren Punkt von ihrer To-do-Liste streichen: das Packen der Kliniktasche!

Auf Instagram hält die Influencerin die wichtigsten Meilensteine ihrer Schwangerschaft für ihre Community fest – so zeigt sie natürlich auch, wie sie sich aufs Krankenhaus vorbereitet und was in ihrer Kliniktasche nicht fehlen darf. Neben Christins Klamotten und Pflegeprodukten finden natürlich zahlreiche Sachen fürs Baby Platz. Und das noch ungeborene Töchterchen scheint für die ersten Tage rundum ausgestattet zu sein. Ob Bodys, Socken, Strickjacken, Mützen, Hosen, Pullover, Strumpfhosen, Schühchen und Kleidchen, dem Mädchen soll es im Krankenhaus an nichts fehlen. "Ihr müsst wissen, ich bin jemand, der lieber etwas zu viel dabei hat als zu wenig. Und ich werde ja auch zum ersten Mal Mama und jeder hat diese Erfahrung gemacht und ich möchte das auch machen. Und wenn ich zu viel dabei habe, habe ich halt zu viel dabei", verteidigt sie sich gegen kritische Stimmen im Netz.

Damit ist Christin also startklar – und lange dauert es tatsächlich nicht mehr, bis sie ihre Tochter in die Arme schließen kann. Mittlerweile ist sie in der 34. Schwangerschaftswoche und damit im neunten Monat. Pünktlich zum Wochenwechsel gab die Schwangere ihren Followern kürzlich ein Bauch-Update: "Unsere Storchline macht ihrem Namen alle Ehre. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sich mit ihren langen Beinen in meinen Rippen verfängt."

Christin Kaeber, Reality-TV-Bekanntheit

Christin Kaeber im November 2019

Christin Kaeber im Januar 2020

