Kristen Stewart (29) gelang 2009 mit der Twilight-Reihe der internationale Durchbruch. Von der einst schüchternen Schauspielerin ist heute nicht mehr viel übrig – die US-Amerikanerin mauserte sich zu einer der gefragtesten Akteurinnen Hollywoods. Auch ihr Style hat sich in der Vergangenheit stark verändert, der Kino-Star setzt vermehrt auf lässige Looks. So auch vor wenigen Tagen: Kristen flanierte in einem ziemlich legeren Outfit durch einen Flughafen!

Am Mittwochnachmittag wurde die 29-Jährige von Paparazzi in Los Angeles am Flughafen erwischt und bei den Bildern muss man schon fast zweimal hinschauen, um den Hollywood-Star zu erkennen: Mit einer dunklen Sonnenbrille, Cappy und ziemlich lässigen Klamotten bahnte sich die Ex-Freundin von Robert Pattinson (33) den Weg zum Gate. Noch am Vorabend hatte die Blondine in einem coolen Look auf dem roten Teppich zum Screening ihres Films "Underwater" gestanden.

Im vergangenen Jahr wurde Kristen zur "Schauspielerin des Jahrzehnts" gekürt. Diese ehrenvolle Auszeichnung verkündete die Hollywood Critics Association – kurz HCA – in einem Statement auf Twitter: "Wir von der HCA sind stolz zu verkünden, dass Kristen Stewart bei unserer Preisverleihung am 9. Januar den 'Schauspielerin des Jahrzents'-Award erhalten wird."

Backgrid / ActionPress Kristen Stewart, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Kristen Stewart im Januar 2020

Getty Images Kristen Stewart beim Screening zu "Underwater", Januar 2020

