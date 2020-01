Am Freitag heißt es für zwölf Prominente wieder: Ich bin ein Star – holt mich hier raus! Eine, die genau weiß, wie es im Dschungel vor den Kameras läuft und wie es den Stars in Australien so ergeht, ist die amtierende Busch-Queen Evelyn Burdecki (31). Wie viel die Promis von der Rundumüberwachung im Camp überhaupt mitbekommen, verriet die Blondine jetzt gegenüber Promiflash.

Am Rande einer Veranstaltung im Madame Tussauds in Berlin plauderte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin im Interview mit Promiflash aus dem Nähkästchen. "Du siehst keinen einzigen Kameramann, die sind alle versteckt im Dschungel", erklärte Evelyn. Aber man höre ab und zu mal Geräusche, das sei ja menschlich. "Einer hat auch mal gepupst, das war lustig. Da haben wir alle geschlafen und haben einen kleinen Pups gehört", witzelte sie.

Neben den Geräuschen gab es vonseiten der Leute hinter den Kameras offenbar auch mal musikalische Einlagen. Im Busch soll ein Kameramann während der Dreharbeiten einmal ein Ständchen gebracht haben, was bei den Camp-Bewohnern nicht unbemerkt geblieben war: "Dann haben wir gehört, wie einer da Geburtstag gefeiert hat. Der hatte ein Handy oder irgendwas und hat dann 'Happy Birthday' gesungen", verriet die 33-Jährige im Gespräch.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, November 2019

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Ex-"Let's Dance"-Kandidatin

Getty Images Evelyn Burdecki, TV-Sternchen

