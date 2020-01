Heute ist ein besonderer Tag für Herzogin Kate (38): Die Herzdame von Prinz William (37) hat Geburtstag! Schon letztes Wochenende hatte die dreifache Mutter ihre Lieben um sich geschart, um auf ihrem Landwohnsitz Anmer Hall in Norfolk ein wenig vorzufeiern. Mit fortschreitendem Alter erwarten die attraktive Dunkelhaarige nämlich andere Aufgaben. Während sie sich in den vergangenen Jahren vornehmlich um die Erziehung ihrer Kinder gekümmert hat, rückt nun die Rolle als zukünftige Königin in immer greifbarere Nähe. Jetzt, mit 38, könnte sich Kate immer sorgfältiger auf den Thron vorbereiten.

Tatsache ist: Kates Göttergatte ist nach Prinz Charles (71) der Nächste in der Thronfolge. Als Frau an seiner Seite wird sie deshalb alles tun, ihm eine Unterstützung zu sein und ihm den Rücken freizuhalten. Wie The Hollywood Gossip berichtet, nutzt das heutige Geburtstagskind fortan vermutlich jede Gelegenheit, sich auf ihre königlichen Aufgaben in der Zukunft vorzubereiten. Da ihre Kinder immer größer werden, hätte sie jetzt auch mehr Zeit dazu, ganz im Sinne des Palastes zu handeln und gewisse Vorkehrungen für später zu treffen. Großartig herumgereist sei Kate in den vergangenen Jahren auch nicht – ein weiteres Indiz dafür, wie ernst sie die ganze Angelegenheit nimmt.

Volles Kontrastprogramm dazu liefern zurzeit ihr Schwager Prinz Harry (35) und dessen Frau Herzogin Meghan (38)! Auf Instagram verkündeten die beiden gestern Abend, dass sie kürzertreten und sich als Mitglieder des britischen Königshauses zurückziehen wollen. Stattdessen hätten die beiden vor, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen und künftig häufiger zwischen England und Nordamerika zu pendeln.

Getty Images Herzogin Kate in Great Missenden, England

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate im November 2018

Getty Images Herzogin Kate bei der Eröffnung eines Kinderkrankenhauses, November 2019

