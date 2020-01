Bald soll auch in schrillen Kostümen getanzt werden! Im Herbst 2019 versetzte The Masked Singer hierzulande alle Fans in großes Ratefieber. Nicht nur die Jury rund um Ruth Moschner (43) tippte fleißig, wer unter den Masken steckte, auch zahlreiche Promis fieberten mit. Bevor die Sendung in Deutschland an den Start ging, waren die US-Zuschauer in den Genuss der spektakulären Performances gekommen. Demnächst erscheint in den Vereinigten Staaten ein lustiges Nachfolge-Format im Programm.

Wie der US-amerikanische Sender Fox bekannt gegeben hat, steht das nächste Kostüm-Event bereits in den Startlöchern. "The Masked Dancer" heißt das Spin-off, das in Zusammenarbeit mit Talkmasterin Ellen DeGeneres (61) entwickelt werden soll. "Das wird mindestens genauso spaßig und spannend wie 'The Masked Singer', aber mit mehr Comedy-Faktor", freut sie sich. Die Idee zur Sendung stammt von der Emmy-Gewinnerin höchstpersönlich, denn schon in ihrer "The Ellen Show" hatte sie den Masken-Tanz als Spiel eingebaut. Wann "The Masked Dancer" startet, ist noch nicht bekannt.

Während in den USA nun die Outfits für die Performances der tanzenden Promis vorbereitet werden, dürfen sich die deutschen Fans auf eine weitere Staffel der Gesangs-Version freuen. Auf Promiflash-Anfrage bestätigte der Sender im Dezember, dass die neuen Folgen schon im Frühjahr ausgestrahlt werden: "Im März lädt ProSieben wieder an das große TV-Lagerfeuer ein: zehn neue Masken, zehn neue Stars."

Getty Images Ruth Moschner, Moderatorin

Getty Images TV-Bekanntheit Ellen DeGeneres

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Susi Kentikian und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

