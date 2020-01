Taylor Swift (30) wird für ihr Engagement ausgezeichnet! Neben ihrer spektakulären Karriere im Musikbusiness widmet sich die US-Sängerin auch einem anderen Bereich: Sie setzt sich aktiv für die LGBTQ-Community ein, spendete im vergangenen Jahr sogar über 100.000 Euro für ein Gleichstellungsprojekt. Über etliche Auszeichnungen für ihre Musik kann sich die Blondine bereits freuen – und nun auch über einen Preis für ihre gemeinnützige Arbeit.

Wie Daily Mail berichtet, erhält Taylor bei den GLAAD Media Awards, die von der US-amerikanischen Gay and Lesbian Alliance Against Defamation verliehen werden, im April den Vanguard Award. Dieser Preis wird an Promis vergeben, die sich erfolgreich für die Förderung der LGBTQ-Rechte einsetzen. Vor der 30-Jährigen haben bereits Stars wie Drew Barrymore (44), Jennifer Lopez (50) und Antonio Banderas (59) diese Ehrung erhalten.

Taylor drückt in ihren Songs ihre Haltungen und Überzeugungen aus – genau damit sicherte sie sich die Trophäe: "In einer Zeit von politischer und kultureller Spaltung kreiert Taylor Musik, die verbindet und ihre riesige Fangemeinde auffordert, die Stimme zu erheben und Veränderungen zu fordern", erklärt GLAAD-Präsidentin Sarah Kate Ellis die Entscheidung.

