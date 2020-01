Cameron Diaz (47) und Ehemann Benji Madden (40) gaben vor wenigen Tagen bekannt, dass sie Eltern einer Tochter geworden sind. In einem offenen Post an ihre Community gestanden die beiden aber auch, dass sie ihr Familien-Glück im Stillen genießen wollen. Doch nun sickern ein paar neue Details aus dem Hause Diaz-Madden durch: So farbenfroh sollen Cameron und Benji das Zimmer ihres Babys gestaltet haben!

Ein Insider berichtet jetzt gegenüber Us Weekly, dass das Kinderzimmer der kleinen Prinzessin angeblich sehr mädchenhaft eingerichtet wurde. So soll sich ein rosafarbenes Farbschema durch den ganzen Raum ziehen. Die frischgebackenen Eltern sollen das Zimmer aber auch durch "andere farbenfrohe Akzente" etwas aufgepeppt haben. Das Kinderbett habe das Paar vorerst im Elternschlafzimmer aufgestellt.

Vor wenigen Tagen erzählte eine andere Quelle dem Magazin, dass es für Cameron nicht sonderlich leicht war, schwanger zu werden: "Es gab viele Enttäuschungen auf ihrem Weg, deshalb war es manchmal schwierig und stressig. Aber sie sagen, das war es wert. Sie fühlen sich mehr als gesegnet."

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

Anzeige

MEGA Cameron Diaz im November 2019

Anzeige

Instagram / benjaminmadden Benji Madden und Cameron Diaz, August 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de