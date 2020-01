Kylie Jenner (22) ist für ihren ausgefallenen und freizügigen Kleidungsstil berühmt! Die Ex von Rapper Travis Scott (28) lebt eben ganz getreu dem Motto: Mehr ist mehr. Die 22-Jährige polarisiert mit ihrer Optik – so stand sie beispielsweise ziemlich unter Beschuss, als sie auf einem Bild eine blaue Echtpelzjacke trug. Doch sie scheint über den vielen Hater-Kommentaren zu stehen: Denn ihr neuestes Outfit besteht zwar nicht aus Echtpelz, ist dafür aber genauso experimentierfreudig!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Milliardärin ein Selfie von sich, wie sie vor dem Spiegel in ihrem begehbaren Kleiderschrank steht. Dabei trägt sie einen hautengen Overall in Knallorange, der an der Taille korsettartig zusammengeschnürt war. Große Löcher im Stoff des Jumpsuits zeigen dabei ihre Haut und auch ihre pralle Oberweite – ob der Netz-Star einen BH anhat, wird nicht ganz klar. Ein weiterer Blickfang auf dem Bild sind Kylies bunte Nägel. An diesem Tag präsentierte sie ihre langen Krallen in einem Rosa- und Lilaton.

Die meisten ihrer Follower feierten das Kunstwerk, was ihren Körper schmückt. "Du siehst einfach mega aus – wenn ich das tragen würde, sähe ich aus wie ein Clown", gab eine Nutzerin zu. Andere Fans waren mehr an ihrem üppigen Schrankinhalt interessiert, der im Hintergrund ihres Fotos zu erkennen ist. "Kann ich bitte all deine Taschen haben? Danke", kommentierte eine Userin ironisch.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Januar 2020

