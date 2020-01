Was für ein entspannter Papa-Tochter-Ausflug zum Jahresbeginn! Vor drei Jahren wurde der Ex von Katy Perry (35), der Sänger und Schauspieler Russell Brand (44) das erste Mal Vater. Mit der Mutter seiner Tochter, Laura Gallacher (32), hatte er zu diesem Zeitpunkt noch eine On-Off-Beziehung. Doch die Geburt des gemeinsamen Töchterchens Mabel schweißte die beiden schließlich fest zusammen. Im Sommer 2018 kam ihre zweite Tochter zur Welt. Obwohl der Komiker regelmäßig von seinen Kids schwärmt, sieht man ihn nur selten mit ihnen in der Öffentlichkeit. Mit seiner Erstgeborenen wurde er nun jedoch beim Eis-Schlemmen erwischt!

In einem putzigen Micky Maus-Pullover und dazu passender Hose, ging es für die Dreijährige Mabel am Dienstag zum gemeinsamen Eisessen in Los Angeles. An der Hand ihres berühmten Vaters schleckte Mabel genüsslich an ihrer Eiscreme-Waffel, während Russell selbst seine Kugel Eis aus einem Becher aß. Bei den Aufnahmen handelt es sich um die ersten gemeinsamen Fotos der beiden seit Langem – wie nah sich Vater und Tochter stehen, beweisen die Schnappschüsse aber allemal.

Russel war jahrelang drogenabhängig – seine Tochter Mabel ist für ihn eine besondere Stütze. In Interviews erklärt er immer wieder, dass seine Kinder ihm dabei helfen, clean zu bleiben. Seit über 17 Jahren rührt er nun keine Drogen mehr an. Zu diesem besonderen Jubiläum Ende 2019, hatte er von der kleinen Mabel ein aussergewöhnliches Geschenk erhalten. Sie malte ihm ein Bild, auf dem stand: "Du bist unglaublich. Wir lieben dich, Daddy".

EROTEME.CO.UK / MEGA Russell Brand und Marbel, 2017

Anzeige

ActionPress Russell Brand mit Töchterchen Mabel im Januar 2020

Anzeige

MEGA Russell Brand und Laura Gallacher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de