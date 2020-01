Anna Hofbauer (31) setzt ein klares Statement! Ende des vergangenen Jahres hatte die einstige Bachelorette eine freudige Nachricht zu verkünden: Sie und ihr Freund Marc Barthel (30) sind Eltern eines Sohnes geworden. Seitdem genießt das Pärchen die gemeinsamen Stunden mit seinem kleinen Prinzen und versorgt seine Fans regelmäßig mit süßen Familien-Updates. Nun veröffentlichte Anna intime Aufnahmen mit ihrem Leo – und widmete sich einem umstrittenen Thema!

Auf Instagram postete die Neu-Mama gleich zwei Schnappschüsse, auf denen zu sehen ist, wie ihr Sohnemann an ihrer Brust liegt. Dazu offenbarte sie: "Lang hab ich überlegt, ob ich das Bild poste oder nicht. Schließlich ist es der für mich innigste Moment zwischen Mama und Kind – und gleichzeitig ein in der Öffentlichkeit schwer diskutiertes Thema." Dabei gehöre das Stillen für sie zu den normalsten Sachen der Welt. Ihre weiblichen Follower schlossen sich Annas Meinung an.

Aber nicht alle Promi-Mütter erhalten solche positiven Reaktionen wie die Musicaldarstellerin zu dieser Thematik. Janni Kusmagk (29) und Sara Kulka (29) ernten beispielsweise regelmäßig Kritik im Netz, sobald sie ein Foto posten, auf dem zu sehen ist, wie sie ihren Sprösslingen die Brust geben.

