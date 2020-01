Für ihre Kinder blieb sie stark! In November 2018 musste Daniela Büchner (41) Fürchterliches erleben: Ihr Ehemann, Goodbye Deutschland Star Jens Büchner (✝49) verstarb an Lungenkrebs und ließ Daniela und seine Kinder zurück. Im Netz zeigte die Blondine daraufhin öffentlich ihre Trauer. Nun verriet sie, dass sie nach Jens' Tod ihren Lebensmut verlor. Nur wegen ihrer Kids ist noch immer am Leben!

Daniela nimmt an diesem Jahr am Dschungelcamp teil. Kurz vor ihrem Einzug ins Camp gab sie zu: "Als Jens starb, war meine Welt k.o.! Manchmal habe ich meine Kinder zum Kindergarten gebracht, saß dann im Auto und habe gedacht: Die nächste Mauer gehört mir." Ihr sehnlichster Wunsch sei es gewesen, bei ihrem Jens zu sein. Aber in solchen Momenten hätte sie dann auch immer gedacht: "Wo kommen meine Kinder dann hin?"

Die 41-Jährige nimmt auch für Jens an der TV-Show teil: "Ich habe es ihm einfach versprochen. Er würde sagen, nimm mein Bett, das ich im Camp hatte, mach das so und so." Danni sei sich bewusst, dass das für einige makaber sei. "Aber für mich ist es das Natürlichste der Welt", fügte die Powerfrau hinzu.

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Mai 2018

TVNOW / 99pro media Danni Büchner mit ihren Kindern Joelina, Jenna und Jada

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner im Sommer 2015

