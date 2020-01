Danilo Cristilli wird demnächst Dauergast im Fernsehen! Nachdem der Hottie zuletzt im Herbst 2019 in der Kuppelshow Love Island zu sehen war, konnte er sich einen Job als Seriendarsteller sichern: Er gehört nun tatsächlich zum Cast der beliebten Vorabend-Soap Köln 50667 – das bestätigte der Sender RTL2 gegenüber Promiflash. Was für eine Rolle er wohl ergattert hat? Hier kommen alle Infos zu Danilos neuem "Köln 50677"-Charakter!

Diese Figur wurde dem Italiener quasi auf den Leib geschrieben: Danilo verkörpert demnächst Antonio Bianchi, der – wie sollte es auch anders sein – ein absoluter Casanova ist und so manches Frauenherz brechen wird! Der Lebemann, der zwar gelernter Schreiner ist, aber als Male-Model arbeitet, wird sicherlich eine Menge Schwung in die Kölner Clique bringen. Bis dahin müssen die Fans der Serie sich auch gar nicht mehr allzu lange gedulden: Schon am 28. Januar wird Antonio alias Toni TV-Premiere feiern.

Danilo steht inzwischen schon seit ein paar Wochen für "Köln 50667" vor der Kamera – und schwärmt im Promiflash-Interview von der Arbeit am Set: "Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und fühle mich sehr wohl, das ist mir wichtig", betont der Schauspiel-Neuling. "Die Kollegen sind meganett! Nicht nur die Darsteller, sondern das ganze Team bei 'Köln 50667'."

"Köln 50667" — montags bis freitags um 18:05 Uhr auf RTL2 und bei TVNow.

© RTLZWEI / Per Florian Appelgren Danilo Cristilli alias Toni bei "Köln 50667"

Anzeige

© RTLZWEI / Per Florian Appelgren Danilo Cristilli alias Toni bei "Köln 50667"

Anzeige

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de