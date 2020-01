Knuddel-Alarm bei Chris (36) und Liam Hemsworth (29). Die Hollywoodstars setzen sich zurzeit aktiv gegen die Feuerkatastrophe in ihrer australischen Heimat ein, wo seit Wochen riesige Waldbrände wüten. Chris kündigte sogar schon an, dass er eine Million Dollar für die Feuerwehrmänner spenden wolle. Um noch mehr Geld zusammen zu bekommen, waren die beiden Brüder jetzt bei einer Charity-Aktion – und kuschelten dort auf der Bühne ausgiebig mit Social-Media-Star Celeste Barber!

Die Instagrammerin hatte ihre Follower zu einer Spendenaktion aufgerufen und konnte so schon mehr als 40 Millionen Dollar für die Rettungsarbeiten sammeln. Für dieses Engagement wurde die Komikerin jetzt mit einer Hemsworth-Knuddel-Session belohnt. Auf dem Spenden-Event "Make It Rain: Fund the Firies 2020" nutzten Liam und Chris die Chance, Celeste für ihre Arbeit zu danken und nahmen sie von beiden Seiten in den Arm. Chris verpasste der etwas überrumpelten Celeste sogar einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Mit der Spenden-Aktion will Chris auf ganz besondere Art und Weise Gelder sammeln. Er und seine Frau, die Schauspielerin Elsa Pataky (43), bieten eine persönliche Trainingsstunde für den guten Zweck an. Noch bis 17. Januar kann dafür geboten werden.

Backgrid / ActionPress Chris Hemsworth, Celeste Barber und Liam Hemsworth bei einem Charity-Event in Byron Bay

