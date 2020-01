Der Weg ins Dschungelcamp gestaltete sich für Daniela Büchner (41) schwerer als gedacht! Am Sonntagabend hieß es für den Goodbye Deutschland-Star Abschied nehmen: Vom Frankfurter Flughafen aus ging es für die Witwe von Jens Büchner (✝49) ab nach Down Under. Begleitet wurde die 41-Jährige auf dem langen Flug von PR-Fachfrau Doris Borgmeier. Doch das war so gar nicht geplant: Wie jetzt herauskam, sollte Daniela eigentlich mit jemand ganz anderem im Flieger sitzen!

Via Instagram teilte Dannis Managerin Melanie Thiele einen Schnappschuss, der die beiden Frauen kurz vor dem Abflug am Terminal zeigt. Zu dem Bild schrieb die Presse-Vertreterin: "Ich war eigentlich vorgesehen, meine Klientin Daniela mit nach Australien zu begleiten. Mir wurde erst 24 Stunden vor Abreise endgültig mitgeteilt, dass mein Visum noch nicht vorliegt!" Bis zur letzten Sekunde habe sie damit gerechnet, noch eine Einreiseerlaubnis zu erhalten – jedoch vergeblich: "Natürlich sind Danni und ich traurig, dass ich nicht vor Ort für sie da sein kann, aber die Priorität ist es nun, dass sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt!", erklärte Melanie und fügte hinzu, sie habe die fünffache Mutter trotzdem zum Flughafen begleitet, um sich von ihr zu verabschieden.

An Stelle von Melanie reiste Daniela daher mit ihrer guten Bekannten Doris Richtung Dschungel. Die beiden kennen sich seit gut viereinhalb Jahren. Die erste Begegnung mit ihrer Freundin dürfte Wahl-Mallorquinerin Daniela mit einem sehr emotionalen Ereignis verbinden: Die Frauen hatten sich 2015 bei eben jenem Event in Delmenhorst kennengelernt, bei dem Daniela auch ihren späteren Ehemann Jens begegnete.

