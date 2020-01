Diese Nachricht war nicht nur ein Schock für die Fans! Am Mittwoch verkündete das Herzogspaar von Sussex via Social Media, als Mitglieder des britischen Königshauses zurückzutreten. Prinz Harry (35) und seine Meghan (38) möchten von nun an zwischen Kanada und Großbritannien pendeln und finanziell unabhängig von Steuergeldern sein. Eine Entscheidung, die nicht nur das Volk den Atem stocken ließ, denn auch die Königsfamilie soll diese Nachricht eiskalt erwischt haben: Queen Elizabeth II. (93) ordnete deshalb angeblich sogar ein Notfalltreffen an!

Dies behauptete nun zumindest eine Quelle gegenüber Us Weekly. "Die Queen, der Prinz von Wales und der Herzog von Cambridge haben ihre Teams angewiesen, mit der Leitung und dem Büro der Sussex' zusammenzuarbeiten, um rasch praktikable Lösungen zu finden", verriet ein Insider aus dem Palast. Eine Einigung soll dabei möglichst schnell stattfinden: "Und das soll nur Tage dauern, keine Wochen", betonte er.

Wie weitere Informanten versicherten, hätten die Queen und Co. im Vorfeld nichts von dem veröffentlichten Instagram-Statement von Harry und Meghan gewusst. "Es war total unverantwortlich", äußerte sich Experte Richard Fitzwilliams gegenüber dem Magazin.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den WellChild Awards 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Dezember 2019

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de