Wie leicht haben es Neuzugänge im Köln 50667-Cast? Seit Anfang der Woche sind Alischa Klippel (20) und Marcel Thorwesten (20) als Nelli und Oskar in der Vorabend-Soap zu sehen. Die beiden sind zu einem ziemlich eingeschweißten Team dazugestoßen – manche der "Köln 50667"-Darsteller stehen schon seit sieben Jahren zusammen vor der Kamera. Wurden die Neulinge Alischa und Marcel trotzdem freundlich empfangen?

"Ich bin von Anfang an sehr herzlich von allen aufgenommen worden, sowohl von allen Darstellern als auch von jedem Einzelnen hinter der Kamera", betont Alischa im Promiflash-Interview. "Es gab keinen Tag, an dem ich mich unwohl gefühlt habe oder an dem ich Angst hatte, etwas zu fragen oder anzumerken." Ihre neuen Kollegen seien sehr offen, respektvoll und lustig. "Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer eine Menge zu lachen. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar."

Marcel schließt sich Alischas Meinung an. "Ich verstehe mich mit allen meiner Kollegen gut. Sie sind fast wie eine kleine zweite Familie", schwärmt der Oskar-Darsteller. Alle Kollegen seien während seiner ersten Tage am Set total hilfsbereit gewesen. Überraschen euch diese Antworten? Stimmt ab!

"Köln 50667", montags bis freitags ab 18:05 Uhr bei RTL2.

RTL2 / "Köln 50667" Alischa Klippel, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / alischakl Alischa Klippel, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / marcel_thorwesten Marcel Thorwesten, "Köln 50667"-Darsteller

