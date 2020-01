In den Harry Potter-Filmen sind Emma Watson (29) und Helena Bonham Carter (53) schlimmste Feinde. Als Hexe Bellatrix Lestrange macht Helena der Zauberschülerin Hermine und ihren Freunden das Leben schwer. Im siebten Teil foltert die Hexe sogar das junge Mädchen, um an geheime Infos zu kommen. Privat verstehen sich die Schauspielerinnen jedoch gut. In einem Interview verriet der Hollywood-Star: Sie treffen sich immer noch!

Gegenüber Spot on News erzählte Helena: "Ich habe noch mit Emma Watson Kontakt." Auch fast zehn Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Films treffe sie die Hermine-Darstellerin noch auf verschiedenen Veranstaltungen. Zum Rest der "Harry Potter"-Stars habe die 53-Jährige allerdings nur noch wenig Kontakt.

Emma hingegen sieht auch ihre anderen Schauspielkollegen noch regelmäßig. Erst vor zwei Wochen überraschte sie ihre Fans mit einem Wiedersehensfoto mit Tom Felton (32), Matthew Lewis (30), Evanna Lynch (28) und Bonnie Wright (28) bei Instagram. Den gesamten "Harry Potter"- Cast kann man übrigens am 11. und 18. Januar 2020 in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" Teil 1 und 2 bei SAT.1 sehen.

Getty Images Helena Bonham Carter und Emma Watson im Februar 2011

ActionPress / Warner Bros. Ent./ Courtesy Everett Collection Helena Bonham Carter als Bellatrix Lestrange in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1"

Instagram / emmawatson Tom Felton, Emma Watson, Evanna Lynch, Bonnie Wright und Matthew Lewis

