Am vergangenen Mittwoch erschütterten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) die Royal-Fans: Der Enkel der Queen (93) und seine Frau sind von ihren royalen Pflichten und als Vertreter des britischen Königshauses zurückgetreten! Was sie wohl zu diesem drastischen Schritt bewogen hat? Mehrere britische Medien mutmaßen, dass Harrys distanziertes Verhältnis zu seinem Bruder William (37) sowie Meghans Erschöpfung durch die royale Rolle ihre Beweggründe waren. Hatte eventuell auch das Neujahrsporträt der britischen Königsfamilie damit zu tun?

Am 4. Januar war ein neues Foto veröffentlicht worden, das die Queen mit ihrem Sohn Charles (71), ihrem Enkel William und ihrem Urenkel George (6) zeigt – ihren drei Thronfolgern. Von Harry fehlte auf dem Bild jede Spur. Nur vier Tage später legte er dann gemeinsam mit seiner Gattin sein Amt nieder. Royal-Experte Chris Ship nimmt an, dass das kein Zufall gewesen sei: Diese Aufnahme habe Harry "den Rest gegeben." Trotzdem vermutet er in der Aktion keine böse Absicht seitens der Regentin: "Sie wollte ihn bestimmt nicht absichtlich ausgrenzen. Es ist nun mal ein Fakt, dass er nicht in der Thronfolge steht", betonte er bei Good Morning Britain.

Natürlich wäre es ebenso gut möglich, dass die Queen zu diesem Zeitpunkt bereits von Harry und Meghans Vorhaben gewusst hat und deswegen ohne den Rotschopf posieren wollte. Vielleicht wusste die 93-Jährige sogar schon an Weihnachten Bescheid? Das würde nämlich erklären, warum sie von jedem Mitglied ihrer Familie ein Porträt auf dem Schreibtisch stehen hatte, außer vom kleinen Archie und dessen Eltern.

Instagram / theroyalfamily, Photo by Ranald Mackechnie Prinz George, Prinz Charles, Queen Elizabeth II. und Prinz William

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Eröffnung des Anzac Memorials in Sydney

Steve Parsons/Empics Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsansprache 2019

