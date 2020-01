Diese beiden verlieren wirklich keine Zeit! Erst im Herbst lernten sich Yasin und Samira während der Dreharbeiten zu Love Island kennen. Schnell war den Kuppelshow-Stars klar, dass die Chemie zwischen ihnen einfach stimmt. Sie verließen das Format nicht nur als Paar, sondern zogen auch schon kurze Zeit später zusammen. Jetzt wagen die Verliebten sogar den nächsten Schritt: Sie haben sich verlobt!

Wie Bild berichtet, werden die Turteltauben heiraten – wie der Sonnyboy um die Hand seiner Liebsten anhielt, ist bislang nicht bekannt. Nur so viel wollte er verraten: "Ich habe ihr am Freitag den Antrag gemacht, seitdem tragen wir die Ringe." Schon früher machte Yasin deutlich, dass er einer Hochzeit mit Samira ganz und gar nicht abgeneigt ist. Seine Herzdame habe laut ihm sogar schon auf die Frage aller Fragen gewartet. Tja, und jetzt macht das Paar also wirklich ernst!

Für seine Liebste ließ Yasin sogar eine große Chance sausen – nachdem Günther Krause (66) das Dschungelcamp bereits in der ersten Folge verlassen musste, wurde er als Nachrücker angefragt. Allerdings wird der Muskelmann nicht nach Australien reisen. "Ich fliege mit Samira in den Urlaub, wir haben uns verlobt und wollen das feiern", erklärte er im Interview.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira, Oktober 2019

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin im Dezember 2019

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, November 2019

