Plant Herzogin Meghan (38) etwa ihre Rückkehr ins Filmstudio? Mit der Rolle der Anwaltsgehilfin Rachel in der US-Serie Suits hatte die Brünette einst ihren Unterhalt verdient. Da sie sich mit Harry (35) allerdings einen echten Prinzen geangelt hatte und sich fortan dem Protokoll des britischen Königshauses unterwerfen musste, kehrte Meghan der Schauspielerei gänzlich den Rücken. Jetzt, da sie und ihr Göttergatte sich aus dem Palast zurückziehen und finanziell unabhängig sein wollen, könnte jedoch alles wieder ganz anders aussehen, denn Royal-Experten sind sich sicher: Meghan könnte heute zweifellos zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt gehören!

"Sie wird sich das genau überlegen. Milliardäre, Producer und auch Schauspieler werden sich an sie ranschmeißen und versuchen, sich in ihrem Licht zu sonnen", schätzte Adels-Experte Alexander Graf von Schönburg im Bild-Interview die künftigen Ereignisse ein. Seiner Meinung nach würden Harry und Meghan in Amerika rumgereicht werden wie goldene Birnen. "Wenn Netflix kommt und sagt 'Wir machen die große Harry und Meghan Doku', wie jüngst bei Barack Obama (58), werden Millionen von Euros fließen. Und das wird so kommen", meinte er weiter.

Russel Myers, der Royal-Experte der Daily Mail sieht das alles ganz anders: Er glaubt nicht, dass Meghan sich jemals wieder vor die Kamera stellen wird. Stattdessen könnte das Paar seine Bekanntheit anderweitig nutzen, ist er sich sicher. "Sie zählen jetzt zu den wohl einflussreichsten Paaren der Welt. Viele große Unternehmen sind an ihnen interessiert, um ihre Arbeit zu unterstützen", unterstrich er seine Ansicht.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrer Südafrika-Tour

Getty Images Herzogin Meghan (damals noch Meghan Markle) im Januar 2013

Getty Images Herzogin Meghan (damals noch Meghan Markle) beim Self Rocks the Summer Event, 2013

