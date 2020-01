Doria Ragland zeigte sich am Donnerstag in Bestform! Es war das erste Mal, dass die 63-Jährige in der Öffentlichkeit gesichtet wurde, seit ihre Tochter Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) den Rücktritt von ihren royalen Pflichten bekannt gegeben haben. Die spektakulären Nachrichten, dass das Paar seinen Wohnsitz zwischen Großbritannien und Nordamerika aufteilen möchte, betreffen immerhin auch sie. Die Entscheidung könnte bedeuten, dass Doria das Paar und ihren Enkel Archie Harrison bald öfter sieht. Und wenn der Kleine anfängt zu krabbeln, kann sie offensichtlich mithalten: Total sportlich war sie in Los Angeles unterwegs!

Paparazzi erwischten Doria zunächst beim Spaziergang mit ihren zwei Hunden, später am Donnerstag war sie dann in einem schwarzen Trainingslook unterwegs. Die hautengen Leggings und ihre Sportjacke verrieten dabei: Die US-Amerikanerin achtet im Ruhestand weiterhin auf ihre Fitness, denn unter der Kleidung zeichneten sich deutliche Muskeln ab.

Auch die Weihnachtsfeiertage haben an ihrer fitten Erscheinung nichts geändert. Das Fest hatte Doria zusammen mit Meghan, Harry und Archie in Kanada verbracht. Während sich der Vater der 38-Jährigen, Thomas Markle Sr. (75), schon negativ zu ihrem Rücktrittsvorhaben äußerte, ist jedoch bislang nicht bekannt, wie ihre Mutter zu dem Entschluss steht.

Backgrid / ActionPress Doria Ragland in Los Angeles im Januar 2020

Backgrid / ActionPress Doria Ragland im Januar 2020

Getty Images Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2018

