Eine Promi-Dame ist im Retro-Fieber und postet fleißig Kinderbilder von sich! Mit schulterlangen Locken, kurzen Jeans-Shorts und einem geringelten Top lässt sie nicht nur die Herzen ihrer knapp fünfeinhalb Millionen Insta-Follower höherschlagen! Doch wer ist das Mädchen, das mit großen Kulleraugen so süß und unschuldig in die Kamera grinst? Ein Tipp: Die kleine Lady stammt aus einer berühmten US-amerikanischen Musikerfamilie!

Es handelt sich um keine Geringere als Noah Cyrus (20), die am 8. Januar Geburtstag hatte. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie zu ihrem Wiegenfest eine Reihe von Throwback-Bildern. "20 – die Zeit verging so schnell", schrieb die Schwester von Miley Cyrus (27) dazu. Dass sich Noah seit ihrer Kindheit mächtig verändert hat, zeigt sie ihren Fans regelmäßig via Social Media. Oft posiert die Sängerin leicht bekleidet und lässt den Followern kaum Raum für Fantasie.

Auch bei ihrer Geburtstagsparty ließ sie es die ganze Nacht richtig krachen. Mit einer riesigen Torte und verruchten Tanzeinlagen läutete die "July"-Interpretin ihr neues Lebensjahr ein. Einblicke in die Fete hielt Noah in ihrer Instagram-Story fest.

Instagram / noahcyrus Die Schwestern Miley, Noah und Brandi Cyrus

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, Sängerin

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus an ihrem 20. Geburtstag

