Leckere Lieferung von Beyoncé (38) und Ehemann Jay-Z (50)! Vor wenigen Tagen fanden die 77. Golden Globes statt. Bei der sorgte Reese Witherspoon (43) mit ihrer charmanten Art für eine unvergessliche Situation. An ihrem Tisch, an dem sie mit Kollegin Jennifer Aniston (50) und Regisseurin Kristin Hahn saß, ging ihnen das Wasser aus. Reese entschied sich daraufhin, Beyoncé und ihren Ehemann nach einem Glas ihres eigenen Champagners zu fragen und bekam tatsächlich eines ab. Nach dem legendären Abend schickte die "Halo"-Interpretin ihr nun direkt einen ganzen Karton des edlen Getränks!

Auf ihrem Instagram-Account zeigte Reese in ihren Stories, was zuhause auf sie wartete: "Ich bin gerade erst aus New York nach Hause gekommen und mich erwarteten hier die schönsten Blumen und ein Kasten von Armand de Brignac." Klar, dass die Musiker auch eine Grußkarte für die Schauspielerin hinzugefügt haben. "Mehr Wasser", lautet die Nachricht, die sie Reese widmen. Mit ihrer Mutter Betty stößt die 43-Jährige daraufhin auch direkt an. Dass es bei ihnen gerade erst 11.30 Uhr am Morgen ist, kümmert die Damen nicht weiter. "Wen interessiert das? Er ist von Jay-Z und Beyoncé", scherzt Reese in dem Clip.

Die "Natürlich Blond"-Darstellerin nimmt die Situation mit reichlich Humor. Unter witzig bearbeiteten Bildern von sich und dem Power-Paar schrieb sie auf ihrem Instagram-Profil: "Versteckt alle euren Champagner!" Der Preis für eine Flasche des berühmten Prickelwassers liegt bei stolzen 18.000 Euro.

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston, Kristin Hahn und Reese Witherspoon bei den Golden Globes 2020

Getty Images Reese Witherspoon bei den Golden Globe Awards

Hollywood Foreign Press Associat Beyoncé und Jay-Z bei den Golden Globe Awards

