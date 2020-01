Was denken Sarah (28) und Dominic Harrison (28) nach der ersten Episode über ihr Mitwirken bei The Biggest Loser? Am vergangenen Sonntag startete die Abnehm-Show in eine weitere Runde. In der neuen Staffel sind erstmals auch Sarah und Dominic dabei. Die YouTuber wollen den Kandidaten als Fitnesscoaches dabei helfen, ihr Traumgewicht zu erreichen. Doch welchen Eindruck hinterließ die Show bei ihnen? Das verrieten sie nun Promiflash!

"Es war für uns sehr spannend, die erste Show im TV zu sehen", plauderte Dominic im Promiflash-Interview aus. Denn viele Momente hätten er und Sarah nicht persönlich miterlebt, sondern nur von Moderatorin Christine Theiss (39) erzählt bekommen. Von den Teilnehmern waren die beiden schlichtweg begeistert. Es sei einfach wunderbar zu sehen, wie viel Ehrgeiz in jedem Einzelnen stecke und wie groß ihr Wille sei, ihr komplettes Leben zu verändern.

Dominic versprach den Zuschauern schon jetzt "viele schöne und emotionale Folgen in den nächsten Wochen" und zeigte sich im Promiflash-Gespräch dankbar über sein Mitwirken bei der Sendung: "Dass wir ein Teil dieser unfassbar tollen Show sein dürfen, macht uns stolz!"

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr auf SAT.1.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harriosn, Influencer

Anzeige

SAT.1 / Benedikt Müller Dominic und Sarah Harrison als Trainer des "The Biggest Loser"-Secret-Teams

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de