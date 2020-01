Toni Trips packt im Dschungelcamp über ihre schwere Vergangenheit aus! Die extrovertierte Sängerin mit den blauen Haarsträhnen und den vielen Tattoos ist eine der Kandidatinnen der aktuellen Dschungelcamp-Staffel. Am ersten Tag in Down Under ging die 22-Jährige jedoch eher neben ihren Mitstreiterinnen wie Elena Miras (27) unter. Doch an Tag zwei konnte sie nun nicht länger innehalten – und sprach offen über ihre rebellische Kindheit!

Bei ihrer Nachtwache mit Prince Damien (29) gab die Influencerin zu, als Teenagerin viel Scheiße gebaut zu haben. Sie sei partysüchtig und ein Ausreißer gewesen. Regelmäßig habe sie ihrer Mutter, die heute wegen Multiple Sklerose im Rollstuhl sitzt, nicht erzählt, wo sie sich aufhält. "Jede Woche wurde ich vermisst gemeldet. Mir war es scheißegal, ob sie sich Sorgen macht. Ich konnte es null nachvollziehen", gab Antonia Komljen, wie die Musikerin bürgerlich heißt, zu. Irgendwann sei ihre Mama dann zum Jugendamt gegangen und Toni in einer Jugend-WG gelandet.

Die Gesundheit ihrer Mutter war es jedoch, die Toni wieder zurück auf den richtigen Weg brachte. Denn als es ihr gesundheitlich schlechter ging, habe Toni angefangen, sie zu pflegen. "Dann fing ich an, normal zu werden", erinnerte sie sich zurück. Heute haben Toni und ihre Mutter wieder ein gutes Verhältnis: "Sie ist wie meine beste Freundin, ich kann ihr alles erzählen. Ich bin so froh, dass ich aufgewacht bin."

TVNOW / Stefan Menne Toni Trips und Prince Damien im Dschungelcamp 2020

TVNOW / Stefan Menne Antonia Komljen im Dschungelcamp

Instagram / tonitrips Antonia Komljen im Dezember 2018

