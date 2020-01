Unfassbar, wie die Zeit verfliegt! Ziemlich genau sechs Monate ist es nun her, dass sich die sechs Paare in der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick trauen ließen. Auch Melissa und Philipp waren Teil des TV-Experiments. In Brautkleid und Anzug begegneten sich die beiden Hamburger auf dem Standesamt zum ersten Mal und gaben einander das Jawort. Noch immer sind die beiden glücklich verheiratet, wohnen mittlerweile sogar zusammen. Pünktlich zum halbjährigen Jubiläum zog die Yoga-Liebhaberin nun ein süßes Liebesfazit!

"Mein lieber Ehemann, nun ist es so weit: Wir feierten unser Halbjähriges", begann die Erzieherin auf Instagram ihr Hoch auf ihre Ehe. Ihr komme es so vor, als würde sie ihren Göttergatten schon ihr ganzes Leben lang kennen. "Wenn ich so auf das letzte halbe Jahr zurückblicke, dann stelle ich fest, dass wir schon so einiges erlebt und zusammen gemeistert haben", ließ sie die Zeit Revue passieren.

Melissa erinnerte sich in ihrem Beitrag auch an den prägendsten Augenblick in den vergangenen Monaten. "Es war der Moment, in dem ich erkennen durfte, dass es nicht nur eine große Liebe im Leben gibt, sondern auch eine zweite große Liebe! Denn das bist du", lauten ihre Zeil auf der Foto- und Videoplattform weiter. Von den Fans regnete es dafür zahlreiche Herzchen und Glückwünsche.

Instagram / annvivien Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Instagram / annvivien Philipp und Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

