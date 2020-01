Am Sonntagmittag überraschte Lena Gercke (31) ihre Fans im Netz! Das Model postet beinahe täglich Bilder von sich auf Social Media – ihr neuster Schnappschuss kam nun aber besonders gut an: Denn darauf posiert die Blondine mit einem runden Babybauch! Von der Schwangerschaft ahnte jedoch noch vor Kurzem niemand etwas: Denn vor zwei Monaten posierte die Blondine noch rank und schlank auf dem roten Teppich!

Im November war Lena bei den "GQ – Men of the Year Awards 2019" zu Gast und ließ sich vor Beginn der Veranstaltung von den Fotografen ablichten. Dabei war von einem Kugelbauch allerdings noch nichts zu sehen : Die 31-Jährige präsentierte sich in einem engen schwarzen Corsagenkleid, dessen Highlight zwei schleppenartige, seitliche Bänder waren.

Auch auf Instagram gab es bislang keine Bilder, die etwas über eine Schwangerschaftswölbung verraten hätten – Lena schaffte es immer wieder, ihren kleinen Bauch geschickt zu verstecken: So posierte sie mal mit einer flauschigen Decke oder präsentierte sich in einer breiten Winterjacke. Auf einigen Fotos zeigte sie außerdem lediglich ihre obere Körperhälfte.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2020

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Lena Gercke und ihre Begleitung bei den "GQ – Men of the Year Awards 2019"

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Lena Gercke bei den "GQ – Men of the Year Awards 2019"

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Janin Ullmann und Lena Gercke bei den "GQ – Men of the Year Awards 2019"

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Lena Gercke bei den "GQ – Men of the Year Awards 2019"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de