Lena Gercke (31) verkündete nun süße Neuigkeiten! Das Model stellte am Sonntagmittag ein neues Foto ins Netz, das für eine große Überraschung sorgte: Die Aufnahme zeigt die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2006 mit einem Babybauch! Damit dürften die wenigsten ihrer Fans gerechnet haben, denn von der Wölbung fehlte auf ihren vorherigen Beiträgen jede Spur. So gut hielt Lena ihre Schwangerschaft geheim!

In den vergangenen Wochen hielt sich die Blondine bei der Veröffentlichung von Fotos auf Instagram nicht zurück. Dennoch schaffte sie es immer wieder, ihren Bauch zu verstecken. Lena verdeckte ihn beispielsweise unter einer kuscheligen Decke oder posierte in einer XXL-Daunenjacke. Ansonsten postete sie vor allem Fotos, auf denen ihre untere Körperhälfte nicht zu sehen ist, oder solche, die vermutlich bei vergangenen Fotoshootings aufgenommen wurden.

Nicht nur die 31-Jährige selbst freut sich darüber, dass sie bald Mutter wird, auch ihre Fans sind ganz begeistert: "Gratuliere! Tolle Neuigkeiten gleich zu Beginn des neuen Jahres! Alles Gute!", schrieb einer ihrer Follower. Ein anderer kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch! Du siehst umwerfend aus!"

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2019

